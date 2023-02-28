اتحاد مالطا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.mfa.com.mt
العنوان
Millennium Stand,
Floor 2,
National Stadium,
ATD 4000 TA'QALI
Malta
طرق التواصل
الهاتف: +356-23/386 000
البريد الإلكتروني:info@mfa.com.mt
فاكس: +356-23/386 900
التنظيم
الرئيس
بجورن فاسالو
نائب الرئيس
أدريان ساشا
لودوفيكو ميكاليف
ماثيو باريس
الأمينة العامة
Maria AZZOPARDI
أمين الصندوق
إيفان ميزي
كورت لوبورتو
مدير الوسائط والاتصالات
كيفن أزوباردي
المدير الفني
Ivan WOODS
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Emilio DE LEO
مدرب وطني لفريق السيدات
Manuela TESSE
رئيس لجنة الحكام
ألان سانت
رئيس/مدير قسم الحكام
ألان سانت
منسّق الحكام
ألان سانت
منسق المباريات داخل الصالات
مارك مارلو
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