FIFA.com

اتحاد مالطا لكرة القدم

اتحاد مالطا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.mfa.com.mt

العنوان

Millennium Stand,

Floor 2,

National Stadium,

ATD 4000 TA'QALI

Malta

طرق التواصل

الهاتف: +356-23/386 000

البريد الإلكتروني:info@mfa.com.mt

فاكس: +356-23/386 900

التنظيم

الرئيس

بجورن فاسالو

نائب الرئيس

أدريان ساشا

لودوفيكو ميكاليف

ماثيو باريس

الأمينة العامة

Maria AZZOPARDI

أمين الصندوق

إيفان ميزي

كورت لوبورتو

مدير الوسائط والاتصالات

كيفن أزوباردي

المدير الفني

Ivan WOODS

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Emilio DE LEO

مدرب وطني لفريق السيدات

Manuela TESSE

رئيس لجنة الحكام

ألان سانت

رئيس/مدير قسم الحكام

ألان سانت

منسّق الحكام

ألان سانت

منسق المباريات داخل الصالات

مارك مارلو

تصنيف مالطا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
Cookie Settings