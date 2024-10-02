FIFA.com

اتحاد كازاخستان لكرة القدم

اتحاد كازاخستان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

https://kff.kz/kk

العنوان

Astana City,

B. Momyshuly Avenue 5 A,

010000 ASTANA

Kazakhstan

طرق التواصل

الهاتف: +7-7172/790 780

البريد الإلكتروني:kense@kff.kz

فاكس: +7-7172/790 788

التنظيم

الرئيس

Marat OMAROV

الأمين العام

Sayan KHAMITZHANOV

المسؤول الإعلامي

Muratbek BIMANOV

المدير الفني

Raymond ATTEVELD

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Stanislav CHERCHESOV

مدرب وطني لفريق السيدات

Madiyar KEMBILOV

رئيس لجنة الحكام

Talgat KOSMUKHAMBETOV

Head/Director of the Referees Department

Alexandr PEREMITIN

منسّق الحكام

إيدن تاسيبايف

منسق كرة الصالات

Talgat KOSMUKHAMBETOV

تصنيف كازاخستان
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد كازاخستان لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد كازاخستان لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ANDIZHAN, UZBEKISTAN - SEPTEMBER 18: Fans of Kazakhstan are seen prior to the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024 match between Libya and Kazakhstan at Andijan Universal Sports Complex on September 18, 2024 in Andizhan, Uzbekistan. (Photo by Anvar Ilyasov - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™
مشجعو آسيا الوسطى يتحدون في كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™
٢ أكتوبر ٢٠٢٤
The official match ball for the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024
المنظمة
إعلان لوائح المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™
٦ سبتمبر ٢٠٢٤
Afghanistan players celebrate futsal World Cup qualification
المنظمة
أوزبكستان 2024: حماسة كبيرة للتنافس في آسيا الوسطى
١٤ أغسطس ٢٠٢٤
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جوائز The Best من FIFA لعام 2023
جائزة بوشكاش من FIFA: صوّتوا لهدفكم المفضّل
٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣
Players from Kasakhstan celebrates after winning the UEFA Euro 2024 Group H qualification football match Kasakhstan v Denmark next to Denmark's defender Victor Kristiansen in Astana, Kazakhstan on March 26, 2023. (Photo by Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT (Photo by BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images)
تصنيف الرجال
الأرجنتين على صدارة التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola
٢٩ يونيو ٢٠٢٣
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