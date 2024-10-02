اتحاد كازاخستان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميhttps://kff.kz/kk
العنوان
Astana City,
B. Momyshuly Avenue 5 A,
010000 ASTANA
Kazakhstan
طرق التواصل
الهاتف: +7-7172/790 780
البريد الإلكتروني:kense@kff.kz
فاكس: +7-7172/790 788
التنظيم
الرئيس
Marat OMAROV
الأمين العام
Sayan KHAMITZHANOV
المسؤول الإعلامي
Muratbek BIMANOV
المدير الفني
Raymond ATTEVELD
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Stanislav CHERCHESOV
مدرب وطني لفريق السيدات
Madiyar KEMBILOV
رئيس لجنة الحكام
Talgat KOSMUKHAMBETOV
Head/Director of the Referees Department
Alexandr PEREMITIN
منسّق الحكام
إيدن تاسيبايف
منسق كرة الصالات
Talgat KOSMUKHAMBETOV
أحدث المواضيع من اتحاد كازاخستان لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™
مشجعو آسيا الوسطى يتحدون في كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™
٢ أكتوبر ٢٠٢٤