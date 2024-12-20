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اتحاد ليختنشتاين لكرة القدم

اتحاد ليختنشتاين لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.lfv.li

العنوان

Landstrasse 149,

9494 SCHAAN

Liechtenstein

طرق التواصل

الهاتف: +423/238 24 00

البريد الإلكتروني:info@lfv.li

التنظيم

الرئيس

هوجو كواديرير

نائب الرئيس

توماس ريتش

الأمين العام

بيتر جيل

أمين الصندوق

كلاوس شميدت

ماسيمو كونديتو

مدير الوسائط والاتصالات

أنتون بانذير

المدير الفني

ريني باوريتش

مدرب وطني لفريق الرجال

Konrad FUENFSTUECK

مدرب وطني لفريق السيدات

Adrienne KRYSL

Chairperson of the Referees Committee

سيلفان سيلي

Head/Director of the Referees Department

سيلفان سيلي

منسق الحكّام

سيلفان سيلي

تصنيف ليختنشتاين
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد ليختنشتاين لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد ليختنشتاين لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

FIFA Women's Football Campaign, Puerto Rico.
كرة القدم للسيدات
تنمية لعبة كرة القدم للسيدات تحت المجهر (ديسمبر/كانون الأول 2024)
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤
LIECHTENSTEIN - OCTOBER 7: FIFA President Gianni Infantino at LFV Award 2024 on October 7, 2023 in Liechtenstein. (Poto: Michael Zanghellini)
الرئيس
رئيس FIFA جياني إنفانتينو يحتفي بمرور 90 عاماً من كرة القدم في ليختنشتاين
٧ أكتوبر ٢٠٢٤
Women's National Team of Liechtenstein comes together during the Friendly match against Namibia.
تصنيف السيدات
كرة القدم للسيدات تواصل الارتقاء في ليختنشتاين
١٦ أغسطس ٢٠٢٤
TOPSHOT - US' midfielder #03 Korbin Albert celebrates with teammates after scoring her team's second goal during the women's group B football match between Australia and the USA of the Paris 2024 Olympic Games at the Marseille Stadium in Marseille on July 31, 2024. (Photo by Pascal GUYOT / AFP) (Photo by PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images)
تصنيف السيدات
سيدات الولايات المتحدة يستعدن صدارة العرش
١٦ أغسطس ٢٠٢٤
Präsentation des neuen Nationaltrainers des Liechtensteiner Fussballverbandes im LFV-Trainingszentrums in Ruggell am Donnerstag, 3. Dezember 2020. Das Foto zeigt Martin Stocklasa.
البطولات
ستوكلازا يصنع التاريخ مع ليشتشنتاين
١٥ مارس ٢٠٢١
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