اتحاد ليختنشتاين لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.lfv.li
العنوان
Landstrasse 149,
9494 SCHAAN
Liechtenstein
طرق التواصل
الهاتف: +423/238 24 00
البريد الإلكتروني:info@lfv.li
التنظيم
الرئيس
هوجو كواديرير
نائب الرئيس
توماس ريتش
الأمين العام
بيتر جيل
أمين الصندوق
كلاوس شميدت
ماسيمو كونديتو
مدير الوسائط والاتصالات
أنتون بانذير
المدير الفني
ريني باوريتش
مدرب وطني لفريق الرجال
Konrad FUENFSTUECK
مدرب وطني لفريق السيدات
Adrienne KRYSL
Chairperson of the Referees Committee
سيلفان سيلي
Head/Director of the Referees Department
سيلفان سيلي
منسق الحكّام
سيلفان سيلي
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