اتحاد قبرص لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.cfa.com.cy
العنوان
10 Achaion Street,
2413 Engomi,
P.O. Box 25071,
1306 NICOSIA
Cyprus
طرق التواصل
الهاتف: +357-22/352 341
البريد الإلكتروني:info@cfa.com.cy
فاكس: +357-22/590 544
التنظيم
الرئيس
جورجيوس كوماس
نائب الرئيس
فوتيس فوتيو
نيك نيكولاو
هاريس لويزيديس
الأمين العام
فيفوس فاكيس
أمين الصندوق
أندرياس مورياس
مدير الوسائط والاتصالات
كيرياكوس جيورجاليس
المدير الفني
سافاس كونستانتينو
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Apostolos MANTZIOS
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
Renos DIMITRIADIS
رئيس لجنة الحكام
Domenico MESSINA
رئيسة/مديرة قسم الحكام
Maria CONSTANTINOU
منسّقة الحكام
Maria CONSTANTINOU
منسق المباريات داخل الصالات
جورجي فانتاروس
أحدث المواضيع من اتحاد قبرص لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
مؤسسة FIFA
إصدار قائمة المنظمات غير الحكومية التي ستتلقى دعماً من برنامج مجتمع مؤسسة FIFA في 2024
٢٩ فبراير ٢٠٢٤