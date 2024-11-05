FIFA.com

اتحاد قبرص لكرة القدم

اتحاد قبرص لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.cfa.com.cy

العنوان

10 Achaion Street,

2413 Engomi,

P.O. Box 25071,

1306 NICOSIA

Cyprus

طرق التواصل

الهاتف: +357-22/352 341

البريد الإلكتروني:info@cfa.com.cy

فاكس: +357-22/590 544

التنظيم

الرئيس

جورجيوس كوماس

نائب الرئيس

فوتيس فوتيو

نيك نيكولاو

هاريس لويزيديس

الأمين العام

فيفوس فاكيس

أمين الصندوق

أندرياس مورياس

مدير الوسائط والاتصالات

كيرياكوس جيورجاليس

المدير الفني

سافاس كونستانتينو

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Apostolos MANTZIOS

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

Renos DIMITRIADIS

رئيس لجنة الحكام

Domenico MESSINA

رئيسة/مديرة قسم الحكام

Maria CONSTANTINOU

منسّقة الحكام

Maria CONSTANTINOU

منسق المباريات داخل الصالات

جورجي فانتاروس

تصنيف قبرص
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد قبرص لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد قبرص لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

FIFA President Gianni Infantino celebrates Cyprus Football Association’s 90th anniversary
الرئيس
جياني إنفانتينو يحتفل بمرور 90 عاماً على تأسيس اتحاد قبرص لكرة القدم
٥ نوفمبر ٢٠٢٤
BANDUNG, INDONESIA - DECEMBER 01: An Exhibition Futsal Community Hold by FIFA Foundation at Sampoerna Sports Club In Bandung, West Java, Indonesia. (Photo by Iqbal Kusumadireza - FIFA/FIFA via Getty Images)
مؤسسة FIFA
إصدار قائمة المنظمات غير الحكومية التي ستتلقى دعماً من برنامج مجتمع مؤسسة FIFA في 2024
٢٩ فبراير ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 07: The World Cup Trophy is seen prior to the Preliminary Draw of the 2022 Qatar FIFA World Cup on December 07, 2020 in Zurich, Switzerland. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
البطولات
الطريق إلى قطر ٢٠٢٢ يتضح لمنتخبات أوروبا
٧ ديسمبر ٢٠٢٠
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البطولات
إقامة قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في 7 ديسمبر/كانون الأول
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠
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