FIFA.com

اتحاد قيرغيزستان لكرة القدم

اتحاد قيرغيزستان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.kfu.kg

العنوان

Mederova Street 1 "B",

P.O. Box 1484,

720082 BISHKEK

Kyrgyz Republic

طرق التواصل

الهاتف: +996-312/51 82 84

البريد الإلكتروني:info@kfu.kg

فاكس: +996-312/51 83 42

التنظيم

الرئيس

Kamchybek TASHIEV

نائب الرئيس الأول

نردين بوكويف

نائب الرئيس

Akylbek MAMATOV

Dzhokhan YERALKHANOV

Kanatbek ABDYKADYROV

داستانبيك كونوكباييف

الأمين العام

ميدربك سيديكوف

أمين الصندوق

عينور كلزهايفا

مدير الوسائط والاتصالات

Zhibek KUBANYCHBEK

المدير الفني

أناربك أورمومبيكوف

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Maksim LISITSYN

مدرب وطني لفريق السيدات

Nematzhan ZAKIROV

Chairperson of the Referees Committee

Bakhadyr KOCHKAROV

رئيس/مدير قسم الحكام

Rysbek SHEKERBEKOV

منسّق الحكام

Artem SKOPINTSEV

منسق المباريات داخل الصالات

أميرجان موكانوف

تصنيف قيرغيزستان
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد قيرغيزستان لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد قيرغيزستان لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

BISHKEK, KYRGYZSTAN - 29 OCTOBER: A view of the new facilities at Kyrgyz Football Union (KFU). Over USD 3.3 million from FIFA Forward Development Programme upgrades technical centres in Bishkek and Osh. National Training Centre has on- and off-pitch facilities enhanced to provide state-of-the-art training base for national teams. Four artificial turf pitches laid across the two centres in bid to provide optimal training conditions and encourage grassroots participation. (Photo supplied by KFU)
المنظمة
برنامج FIFA Forward يمنح البنية التحتية لكرة القدم مظهرًا جديدًا في جمهورية قيرغيزستان
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
MIAMI, FLORIDA - JUNE 19: Gianni Infantino, FIFA President, records a piece to camera for the Asian FIFA World Cup 26 Qualifying draw on June 19, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Eva Marie Uzcategui - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
رئيس FIFA: التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم FIFA 26™ ستُلهم الشباب في المنطقة
٢٨ يونيو ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - MAY 30: A picture shows the pots with the balls during the Official Draw for the FIFA U-17 Women's World Cup on May 30, 2018 at the Home of FIFA in Zurich, Switzerland. (Photo by Robert Hradil - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
المنتخبات الآسيوية تترقّب بحماس كبير قرعة تصفيات كأس العالم 26 FIFA™
٢١ يونيو ٢٠٢٤
BISHKEK, KYRGYZ REPUBLIC - MAY 05: FIFA President Gianni Infantino and President of Kyrgyzstan Sadyr Japarov pose with "OCEAUNZ", the Official Match Ball of the FIFA Women's World Cup 2023 during a meeting between FIFA President Gianni Infantino and President of Kyrgyzstan Sadyr Japarov as part of the FIFA President Gianni Infantino Visit to Kyrgyz Republic on May 05, 2023 in Bishkek, Kyrgyz Republic. (Photo by KFU)
الرئيس
التركيز على الاستاد الوطني الجديد خلال لقاء رئيس FIFA مع رئيس جمهورية قيرغيزستان
٦ مايو ٢٠٢٣
DUSHANBE, TAJIKISTAN - MAY 02: FIFA President Gianni Infantino (L) and CAFA President and Tajikistan Football Federation (TFF) President Rustam Emomali (R) pose for a photo with pennants during the 8th CAFA Congress on May 02, 2023 in Dushanbe, Tajikistan. (Photo Courtesy by FA Tajikistan Media Department)
الرئيس
رئيس FIFA يهنئ رئيس اتحاد وسط آسيا لكرة القدم على إعادة انتخابه
٣ مايو ٢٠٢٣
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