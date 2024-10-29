اتحاد قيرغيزستان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.kfu.kg
العنوان
Mederova Street 1 "B",
P.O. Box 1484,
720082 BISHKEK
Kyrgyz Republic
طرق التواصل
الهاتف: +996-312/51 82 84
البريد الإلكتروني:info@kfu.kg
فاكس: +996-312/51 83 42
التنظيم
الرئيس
Kamchybek TASHIEV
نائب الرئيس الأول
نردين بوكويف
نائب الرئيس
Akylbek MAMATOV
Dzhokhan YERALKHANOV
Kanatbek ABDYKADYROV
داستانبيك كونوكباييف
الأمين العام
ميدربك سيديكوف
أمين الصندوق
عينور كلزهايفا
مدير الوسائط والاتصالات
Zhibek KUBANYCHBEK
المدير الفني
أناربك أورمومبيكوف
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Maksim LISITSYN
مدرب وطني لفريق السيدات
Nematzhan ZAKIROV
Chairperson of the Referees Committee
Bakhadyr KOCHKAROV
رئيس/مدير قسم الحكام
Rysbek SHEKERBEKOV
منسّق الحكام
Artem SKOPINTSEV
منسق المباريات داخل الصالات
أميرجان موكانوف
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رئيس FIFA: التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم FIFA 26™ ستُلهم الشباب في المنطقة
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