الاتحاد السويسري لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.football.ch
العنوان
Worbstrasse 48,
3074 MURI BEI BERN
Switzerland
طرق التواصل
الهاتف: +41-31/950 8111
البريد الإلكتروني:info@football.ch
التنظيم
الرئيس
دومينيك بلانك
نائب الرئيس
Philipp STUDHALTER
Samuel SCHEIDEGGER
ساندرو ستروبا
الأمين العام
روبرت بريتر
أمين الصندوق
Marc BLATTER
مدير الوسائط والاتصالات
أدريان أرنولد
المدير الفني
باتريك بروجمان
بيرلويجي تامي
مدرب وطني لفريق الرجال
مراد ياكين
مدرب وطني لفريق السيدات
بيا سوندهاجه
Chairperson of the Referees Committee
Sascha KEVER
Head/Director of the Referees Department
Sascha AMHOF
منسق الحكّام
ماركو ديتويلر
منسق المباريات داخل الصالات
ألكسندر راباز
أحدث المواضيع من الاتحاد السويسري لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
"أعظم بطولة على الإطلاق" - ردود أفعال متباينة من الدول الأوروبية عقب قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA 2026™
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
المنظمة
13 ديسمبر/كانون الأول تاريخاً رسمياً لقرعة التصفيات الأوروبية لبطولة كأس العالم FIFA 2026™
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤