FIFA.com

الاتحاد السويسري لكرة القدم

الاتحاد السويسري لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.football.ch

العنوان

Worbstrasse 48,

3074 MURI BEI BERN

Switzerland

طرق التواصل

الهاتف: +41-31/950 8111

البريد الإلكتروني:info@football.ch

التنظيم

الرئيس

دومينيك بلانك

نائب الرئيس

Philipp STUDHALTER

Samuel SCHEIDEGGER

ساندرو ستروبا

الأمين العام

روبرت بريتر

أمين الصندوق

Marc BLATTER

مدير الوسائط والاتصالات

أدريان أرنولد

المدير الفني

باتريك بروجمان

بيرلويجي تامي

مدرب وطني لفريق الرجال

مراد ياكين

مدرب وطني لفريق السيدات

بيا سوندهاجه

Chairperson of the Referees Committee

Sascha KEVER

Head/Director of the Referees Department

Sascha AMHOF

منسق الحكّام

ماركو ديتويلر

منسق المباريات داخل الصالات

ألكسندر راباز

تصنيف سويسرا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد السويسري لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد السويسري لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 13: England national team head coach Thomas Tuchel is interviewed during the FIFA World Cup 2026: European Qualifier Draw at the Home of FIFA on December 13, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Marcio Machado/FIFA)
المنظمة
"أعظم بطولة على الإطلاق" - ردود أفعال متباينة من الدول الأوروبية عقب قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA 2026™
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - NOVEMBER 11: The FIFA World Cup trophy with Canada, Mexico and USA in the centre ahead of the FIFA World Cup 2026 at the Home of FIFA on November 11, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
13 ديسمبر/كانون الأول تاريخاً رسمياً لقرعة التصفيات الأوروبية لبطولة كأس العالم FIFA 2026™
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - SEPTEMBER 12: FIFA Director Member Associations Europe Elkhan Mammadov poses for a portrait during the MA Division & Regional Offices- Annual Gathering in Zurich on September 12, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Marcio Machado/FIFA)
المنظمة
تعيينات جديدة لمناصب قيادية في قسم الاتحادات الوطنية
١ نوفمبر ٢٠٢٤
Eindhoven, Holland - June 2nd: “Board Meeting UEFA Foundation” during the UEFA Women's Champions League 2022/23 Final, 2023 in Eindhoven, Holland (Photo by Kristian Skeie - UEFA/UEFA via Getty Images)
المنظمة
كيفن لامور ينضمّ إلى FIFA كمدير تنفيذي للعمليات
١ نوفمبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 3: Swiss Football Association President Dominique Blanc (C) alongside FIFA Vice-President and CAF President Patrice Motsepe (L) and FIFA Council Member Kohzo Tashima during the FIFA Council Meeting No.29 at Home of FIFA on October 3, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
رئيس الاتحاد السويسري لكرة القدم: أعمال FIFA "يصدحُ صداها" حول العالم انطلاقاً من سويسرا
٣ أكتوبر ٢٠٢٤
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