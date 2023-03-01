اتحاد فنلندا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.palloliitto.fi
العنوان
Urheilukatu 5,
P.O. Box 191,
00250 HELSINKI
Finland
طرق التواصل
الهاتف: +358-9/742 151
البريد الإلكتروني:palloliitto@palloliitto.fi
التنظيم
الرئيس
آري لاهتي
نائب الرئيس
كاتري ماتسون
كارلو كانكونين
الأمين العام
ماركو كاساغراند
أمين الصندوق
جونا فارنانين
مدير الوسائط والاتصالات
تارو نيهولم
المدير الفني
Aki HYRYLAINEN
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Jacob FRIIS
مدرب وطني لفريق السيدات
ماركو سالورانتا
رئيس لجنة الحكام
Mikko JUNKKARI
Head/Director of the Referees Department
جون هولمكفيست
منسق الحكّام
جون هولمكفيست
منسق المباريات داخل الصالات
غيركي فيلبو
أحدث المواضيع من اتحاد فنلندا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
رئيس FIFA يلتقي رئيس اتحاد كرة القدم الفنلندي والحديث يتركز على تطوير مدربي كرة القدم
١ مارس ٢٠٢٣
البطولات
إقامة قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في 7 ديسمبر/كانون الأول
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠