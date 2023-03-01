FIFA.com

اتحاد فنلندا لكرة القدم

اتحاد فنلندا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.palloliitto.fi

العنوان

Urheilukatu 5,

P.O. Box 191,

00250 HELSINKI

Finland

طرق التواصل

الهاتف: +358-9/742 151

البريد الإلكتروني:palloliitto@palloliitto.fi

التنظيم

الرئيس

آري لاهتي

نائب الرئيس

كاتري ماتسون

كارلو كانكونين

الأمين العام

ماركو كاساغراند

أمين الصندوق

جونا فارنانين

مدير الوسائط والاتصالات

تارو نيهولم

المدير الفني

Aki HYRYLAINEN

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Jacob FRIIS

مدرب وطني لفريق السيدات

ماركو سالورانتا

رئيس لجنة الحكام

Mikko JUNKKARI

Head/Director of the Referees Department

جون هولمكفيست

منسق الحكّام

جون هولمكفيست

منسق المباريات داخل الصالات

غيركي فيلبو

تصنيف فنلندا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد فنلندا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد فنلندا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

PARIS, FRANCE - FEBRUARY 28: FIFA President Gianni Infantino during meeting with Finnish Football Association President Ari Lahti (R) at FIFA Paris Office on February 28, 2023 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
رئيس FIFA يلتقي رئيس اتحاد كرة القدم الفنلندي والحديث يتركز على تطوير مدربي كرة القدم
١ مارس ٢٠٢٣
Islam Slimani celebrates
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
أهداف مسجلة وأخرى محققة
١٧ أكتوبر ٢٠٢١
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 07: The World Cup Trophy is seen prior to the Preliminary Draw of the 2022 Qatar FIFA World Cup on December 07, 2020 in Zurich, Switzerland. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
البطولات
الطريق إلى قطر ٢٠٢٢ يتضح لمنتخبات أوروبا
٧ ديسمبر ٢٠٢٠
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البطولات
إقامة قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في 7 ديسمبر/كانون الأول
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠
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المنظمة
طرح مناقصة للحقوق الإعلامية في فنلندا لأهم بطولات FIFA المقبلة
١٩ أكتوبر ٢٠١٦
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