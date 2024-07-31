FIFA.com

اتحاد لاتفيا لكرة القدم

اتحاد لاتفيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.lff.lv

العنوان

Olympic Sports Center,

Grostonas Street 6b,

1013 RIGA

Latvia

طرق التواصل

الهاتف: +371/6729 2988

البريد الإلكتروني:info@lff.lv

فاكس: +371/6731 5604

التنظيم

الرئيس

فاديمز لاسينكو

نائب الرئيس

سيرجيس كوفالوف

الأمين العام

ارتورس جايديلز

مدير الوسائط والاتصالات

Renars KRIGERS

المدير الفني

Andrejs GLUSCUKS

مدرب وطني لفريق الرجال

Paolo NICOLATO

مدربة المنتخب الوطني للسيدات

Liene GERMAN

رئيس لجنة الحكام

Markus NOBS

Head/Director of the Referees Department

Vadims DIREKTORENKO

منسّق الحكام

ألكسندراس أنوفريفيس

منسق كرة الصالات

إدوارد بوريسيفكس

تصنيف لاتفيا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد لاتفيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد لاتفيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

PARIS, FRANCE - JULY 31: FIFA President Gianni Infantino and Latvian Football Federation President Vadims Laenko pose with an Olympic Games Paris 2024 official match ball during a meeting between FIFA and the Latvian Football Federation at FIFA's Paris office on July 31, 2024 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يُشيد بالتقدّم الذي أحرزته كرة القدم في لاتفيا خلال اجتماعه مع فاديم لاشينكو
٣١ يوليو ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
المنظمة
من الحلم إلى الواقع.. إطلاق كرة القدم للمدارس في لاتفيا
٨ مايو ٢٠٢٣
يخطط اتحاد لاتفيا لكرة القدم لتحقيق تنمية كروية في البلاد مع الالتزام المستمر بتحقيق أهداف مختلفة مثل جعل كرة القدم أكثر الرياضات ممارسة بين النساء في لاتفيا، وكذا جعلها جزءً من دروس التربية البدنية في المناهج الدراسية.
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التأثير الاجتماعي
كرة القدم للمدارس في لاتفيا
٣ مايو ٢٠٢٣
FIFA's Belinda Wilson speaks at the Women in Sport Conference in Riga, Latvia
استراتيجية كرة القدم للسيدات
FIFA يشارك في مؤتمر حول مشاركة السيدات في الرياضة استضافته لاتفيا
٢٢ أبريل ٢٠٢٣
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