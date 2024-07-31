اتحاد لاتفيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.lff.lv
العنوان
Olympic Sports Center,
Grostonas Street 6b,
1013 RIGA
Latvia
طرق التواصل
الهاتف: +371/6729 2988
البريد الإلكتروني:info@lff.lv
فاكس: +371/6731 5604
التنظيم
الرئيس
فاديمز لاسينكو
نائب الرئيس
سيرجيس كوفالوف
الأمين العام
ارتورس جايديلز
مدير الوسائط والاتصالات
Renars KRIGERS
المدير الفني
Andrejs GLUSCUKS
مدرب وطني لفريق الرجال
Paolo NICOLATO
مدربة المنتخب الوطني للسيدات
Liene GERMAN
رئيس لجنة الحكام
Markus NOBS
Head/Director of the Referees Department
Vadims DIREKTORENKO
منسّق الحكام
ألكسندراس أنوفريفيس
منسق كرة الصالات
إدوارد بوريسيفكس
أحدث المواضيع من اتحاد لاتفيا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الرئيس
جياني إنفانتينو يُشيد بالتقدّم الذي أحرزته كرة القدم في لاتفيا خلال اجتماعه مع فاديم لاشينكو
٣١ يوليو ٢٠٢٤
المنظمة
من الحلم إلى الواقع.. إطلاق كرة القدم للمدارس في لاتفيا
٨ مايو ٢٠٢٣
يخطط اتحاد لاتفيا لكرة القدم لتحقيق تنمية كروية في البلاد مع الالتزام المستمر بتحقيق أهداف مختلفة مثل جعل كرة القدم أكثر الرياضات ممارسة بين النساء في لاتفيا، وكذا جعلها جزءً من دروس التربية البدنية في المناهج الدراسية.
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التأثير الاجتماعي
كرة القدم للمدارس في لاتفيا
٣ مايو ٢٠٢٣