المنظمة من الحلم إلى الواقع.. إطلاق كرة القدم للمدارس في لاتفيا ٨ مايو ٢٠٢٣

يخطط اتحاد لاتفيا لكرة القدم لتحقيق تنمية كروية في البلاد مع الالتزام المستمر بتحقيق أهداف مختلفة مثل جعل كرة القدم أكثر الرياضات ممارسة بين النساء في لاتفيا، وكذا جعلها جزءً من دروس التربية البدنية في المناهج الدراسية.