FIFA.com

اتحاد مقدونيا الشمالية لكرة القدم

اتحاد مقدونيا الشمالية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ffm.mk

العنوان

Bul. ASNOM br. 21,

MK - 1000 SKOPJE

North Macedonia

طرق التواصل

الهاتف: +389-2/3204 470

البريد الإلكتروني:ffm@ffm.com.mk

فاكس: +389-2/3165 448

التنظيم

الرئيس

Masar OMERAGIC

نائب الرئيس

لازار راكيدجيف

الأمين العام بالوكالة

Drilon GANIU

أمين الصندوق

سنيزانا كاراجوفانوفا

مدير الوسائط والاتصالات

زلاتكو أدونوفسكي

المدير الفني

Gjorgi HRISTOV

مدرب وطني لفريق الرجال

بالغويا ميليفسكي

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

Aleksandar ANDOV

رئيس لجنة الحكام

Aleksandar STAVREV

رئيس/مدير قسم الحكام

Drage STOJANOVSKI

منسّق الحكام

ديميتار ميكاروفسكي

تصنيف مقدونيا الشمالية
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد مقدونيا الشمالية لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد مقدونيا الشمالية لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

QUELUZ, PORTUGAL - MARCH 23: Katerina Mileska of North Macedonia in action during the UEFA Women's Under-17 Championship Estonia 2023 qualification match between Germany and North Macedonia on March 23, 2023 at Complexo Desportivo do Real Sport Clube in Queluz, Portugal. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images for DFB)
المنظمة
كاترينا ميليسكا، شغف كبير للانتقال من اللعب إلى التدريب
٢٦ يوليو ٢٠٢٤
France's defender #03 Wendie Renard celebrates her 0-1 with team-mates during the UEFA Women's Euro 2025 qualifying football match between Sweden and France in Gothenburg, Sweden on April 9, 2024. (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP) (Photo by JONATHAN NACKSTRAND/AFP via Getty Images)
تصنيف السيدات
أسبانيا تواصل التربّع على العرش وفرنسا ترتقي إلى الوصافة
١٤ يونيو ٢٠٢٤
Anahat for Change Foundation (India)
التأثير الاجتماعي
المساواة بين الجنسين محور برنامج الرياضة لتمكين المرأة المشترك بين FIFA والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي
٢٨ مايو ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 10: FIFA President Gianni Infantino with Football Federation of North Macedonia President Muamed Sejdini during a meeting with the Football Federation of North Macedonia at HoF, Home of FIFA on October 10, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس اتحاد مقدونيا الشمالية لكرة القدم يتباحث مع إنفانتينو بشأن سبل تطوير البنية التحتية لكرة القدم
١١ أكتوبر ٢٠٢٣
LISBON, PORTUGAL - MAY 23: Vlatko Andonovski United States of America Women's National Team Head Coach (R) talks with Katerina Miles - Head Coach of Macedonias U17 Womens National Team (L) during the FIFA Coach Mentorship programme workshop at Cidade de Futebol on May 23, 2023 in Lisbon, Portugal. (Photo by Carlos Rodrigues/FIFA/Getty Images)
استراتيجية كرة القدم للسيدات
فلاتكو أندونوفسكي: هذه فرصة لأرد الجميل لبلدي الأم
١٩ يوليو ٢٠٢٣
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