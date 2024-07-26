اتحاد مقدونيا الشمالية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ffm.mk
العنوان
Bul. ASNOM br. 21,
MK - 1000 SKOPJE
North Macedonia
طرق التواصل
الهاتف: +389-2/3204 470
البريد الإلكتروني:ffm@ffm.com.mk
فاكس: +389-2/3165 448
التنظيم
الرئيس
Masar OMERAGIC
نائب الرئيس
لازار راكيدجيف
الأمين العام بالوكالة
Drilon GANIU
أمين الصندوق
سنيزانا كاراجوفانوفا
مدير الوسائط والاتصالات
زلاتكو أدونوفسكي
المدير الفني
Gjorgi HRISTOV
مدرب وطني لفريق الرجال
بالغويا ميليفسكي
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
Aleksandar ANDOV
رئيس لجنة الحكام
Aleksandar STAVREV
رئيس/مدير قسم الحكام
Drage STOJANOVSKI
منسّق الحكام
ديميتار ميكاروفسكي
أحدث المواضيع من اتحاد مقدونيا الشمالية لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
التأثير الاجتماعي
المساواة بين الجنسين محور برنامج الرياضة لتمكين المرأة المشترك بين FIFA والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي
٢٨ مايو ٢٠٢٤
الرئيس
رئيس اتحاد مقدونيا الشمالية لكرة القدم يتباحث مع إنفانتينو بشأن سبل تطوير البنية التحتية لكرة القدم
١١ أكتوبر ٢٠٢٣