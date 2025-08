L'A-League a le vent dans le dos

L'A-League, championnat d'élite du football féminin australien, bénéficie de l'impulsion créée par la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023

Un intérêt sans précédent pour le football féminin

Le retour des stars contribue à augmenter les adhésions des fans pour cette ligue élargie

Suite à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, l'un des nombreux objectifs de la Fédération Australienne de Football était d'insuffler un élan au football professionnel local. Alors que la nouvelle saison de l'A-League Women s'apprête à débuter, ce week-end, tout indique que cette impulsion est en cours.

Qualifier la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2023 de succès retentissant serait presque un euphémisme. Le tournoi a attiré des foules records. Les audiences TV en Australie ont surpassé tous les autres programmes au cours des deux dernières années, et les pubs locaux étaient pleins de nouveaux fans venus suivre les exploits des Matildas, devenues d'inattendues célébrités. Soudain, les perspectives pour le football féminin en Australie ont été réajustées.

Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ | Héritage des camps de base des équipes 02:02

50 000 billets ont été vendus pour le prochain match de qualification des Australiennes pour le Tournoi Olympique de football à domicile contre les Philippines, une chose autrefois impensable. Le match crucial des Matildas pour la qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 contre la Chine en 2020 n'avait attiré qu'un dixième de ce chiffre.

Il y a, désormais, une opportunité de reproduire cette expansion au niveau des clubs. Les premiers indicateurs sont encourageants.

Huit des 11 clubs existants ont établi de nouveaux records d'adhésion de supporters, avec les champions Sydney FC enregistrant une augmentation de 800 %. Par ailleurs, l'entrée gratuite est désormais proposée aux supporters de moins de 16 ans.

Sur le plan financier, les rémunérations minimales des joueuses ont augmenté, et de nombreux matchs de la saison se dérouleront dans de grands stades, y compris ceux utilisés lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023. Parmi ces sites, pour la première journée de championnat, on compte les stades d'Adélaïde, Wellington et Sydney.

Les espoirs d'atteindre une première affluence à cinq chiffres sont élevés. Ainsi, le record établi juste avant la Coupe du Monde Féminine 2023 serait dépassé.

Le retour à la compétition des Central Coast Mariners induit l'élargissement à 12 équipes et une saison complète avec matchs aller-retour pour la première fois. Les Mariners ont inopinément bénéficié de la Coupe du Monde Féminine, l'Angleterre ayant utilisé la région comme camp de base et ayant fait don de 300 000 dollars australiens d'équipements de gym au club.

Sur le terrain, plusieurs joueuses australiennes de renom ont fait leur retour dans la ligue, dont Lydia Williams, Kyah Simon, Elise Kellond-Knight, Tameka Yallop et Emily Gielnik. Emily van Egmond est, elle, pressentie pour revenir en milieu de saison.

Perth Glory a recruté plusieurs stars de l'équipe des Philippines présentes lors la Coupe du Monde, tandis que Wellington Phoenix alignera Annalie Longo, monument du football féminin néo-zélandais.

À l'autre extrémité du pays, on verra évoluer l'attaquante Milly Clegg, qui a accompli l'exploit de participer à trois tournois de la FIFA en une période de 12 mois. La Néo-Zélandaise jouera cette saison pour les Western Sydney Wanderers après avoir été la meilleure buteuse de Wellington Phoenix. Elle était la membre la plus jeune de l'équipe de la Coupe du Monde féminine des Football Ferns.

Devenue une véritable icône après son penalty décisif lors de l'épique séance de tirs au but en quart de finale contre la France, Cortnee Vine est par ailleurs restée à Sydney FC résistant aux sirènes de l'étranger.

"C'est vraiment fou, le passage de zéro à cent", a déclaré Vine au sujet des deux derniers mois. "Je marche dans la rue et les gens me disent, 'Oh mon Dieu, es-tu celle que je pense que tu es ?'.