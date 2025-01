Situés aux quatre coins du monde, les bureaux régionaux de la FIFA proposent des conseils et un soutien d’envergure aux associations membres, leur permettant de développer leur football partout et pour tout un chacun, notamment grâce au programme Forward de la FIFA. Ils soutiennent également les associations membres de la FIFA dans de nombreux domaines, et agissent comme des intermédiaires clés afin de faciliter la mise en œuvre d’activités de développement à l’échelle locale, en étroite coopération avec l’administration de la FIFA à Zurich et à Paris.