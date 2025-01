Le Conseil de la FIFA est composé de 37 membres : un Président, élu par le Congrès de la FIFA ; huit vice-présidents et 28 autres membres élus par les associations membres de la FIFA, chacun pour un mandat de quatre ans. Au moins une représentante doit être élue par confédération. Le Président de la FIFA et les membres ne peuvent pas siéger au Conseil pour plus de trois mandats (consécutifs ou non).