Dans l’optique de l’objectif n°2, le système des transferts en usage dans le football moderne a été mis en place pour protéger la liberté des joueurs à passer d’un club à l’autre en définissant les conditions à remplir dans ce domaine. Il s’agit également de préserver de façon raisonnable la stabilité contractuelle existant entre clubs et joueurs professionnels et de garantir la régularité et l’intégrité des compétitions.