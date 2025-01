La mission de la sous-division Médical de la FIFA consiste à améliorer la santé des joueurs au niveau mondial en établissant des normes en matière de soins cliniques et de gouvernance, en construisant une communauté mondiale de la médecine du football, en facilitant et en menant des recherches et des formations efficaces, ainsi qu’en encourageant l’équité et la diversité dans l’accès aux connaissances en médecine du football, dans l’optique des objectifs stratégiques n°4 et 5. Ce vaste projet est géré en collaboration avec nos associations membres, les confédérations et des parties externes.