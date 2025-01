Le développement du football, visé par l’objectif n°11, consiste à aider les associations membres à exprimer leur plein potentiel et à veiller à ce que tous les joueurs de talent aient la possibilité de se former et d’être repérés. Cela passe par la création de parcours de formation à long terme pour les joueurs et par la maximisation des opportunités au sein de chaque association membre.