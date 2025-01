Les compétitions de la FIFA offrent un cadre idéal pour mettre en valeur les meilleurs footballeurs du monde et faire rêver des milliards de supporters, dans l’esprit des objectifs stratégiques 2023-2027 n°4, 7, 8, 9 et 10 pour un football mondial. Au cours des quatre prochaines années, le Président de la FIFA s’engage à organiser des compétitions, à développer le football et à élargir la présence de la FIFA à travers le monde pour toujours mieux servir les supporters et l’ensemble des acteurs du football. En 2023, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA a réuni 32 équipes pour la première fois, l’occasion pour un nombre plus élevé de joueuses de briller lors de cette édition, la plus grande à ce jour. Leurs exploits ont ainsi inspiré des millions de jeunes filles et de femmes à travers le monde. La Coupe du Monde de la FIFA qui aura lieu en 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique verra s’affronter un nombre record de participants. Un an plus tôt, la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA offrira, elle aussi, de nouvelles perspectives aux clubs.