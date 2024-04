Tribunal du Football

La Commission du Statut du Joueur établit et veille à faire respecter le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs. Elle fixe le statut des joueurs lors des diverses compétitions de la FIFA. Sa compétence juridictionnelle est fixée dans le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs. Les décisions sont publiées sur FIFA.com (pour plus d'informations, merci de consulter le Règlement concernant le Statut et le Transfert des Joueurs ainsi que les Règles de procédures de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges).

Président Javier VIJANDE Argentine

Vice-présidente Sarah OCHWADA Kenya