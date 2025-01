Par le biais de ses compétitions et de ses activités de développement du football, elle crée des emplois et génère des investissements en termes d’infrastructures, de même qu’elle prône les valeurs d’égalité et d’équité tout en renforçant les liens sociaux entre les individus et entre les pays. Un tel impact ne va pas sans responsabilités. C’est pourquoi la FIFA reconnaît son obligation de défendre la dignité et les droits de quiconque est affecté par ses activités.