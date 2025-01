La formation d’arbitres hautement qualifiés, la Team One, va de pair avec le développement des aspects propres au jeu et à l’entraînement. Le football a besoin d’arbitres compétents non seulement pour assurer une application harmonieuse des Lois du Jeu, mais aussi pour protéger les joueurs sur le terrain (objectif stratégique 2023-2027 n°5). Le programme Formation et développement des arbitres de la FIFA permet aux officiels de match et à leurs instructeurs d’accéder aux outils de formation en ligne les plus performants, de visionner des vidéos pédagogiques de qualité professionnelle et d’assister à des séminaires réguliers aux niveaux continental, régional ou national. Ainsi, les initiatives en matière de développement de l’arbitrage restent dans la droite ligne de celles visant la progression des joueurs.