Protection et Prévention en faveur des enfants

La protection signifie prendre des mesures proactives pour protéger les personnes contre les dommages ou les abus par le biais de mesures de prévention et de réponse appropriées, et promouvoir leur bien-être. Cela signifie faire tout ce qui est possible pour identifier et gérer les risques et prévenir tout type de dommage ou d'abus tels que l'abus physique, sexuel, émotionnel et la négligence, la traite et l'exploitation. Cela signifie également disposer de systèmes appropriés pour aborder et répondre de manière adéquate aux préoccupations.