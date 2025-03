Selon l’Organisation mondiale de la Santé, 1,3 milliard d’individus, soit 16% de la population mondiale, vivent en situation de handicap. Ce chiffre est vraisemblablement appelé à augmenter. En tant qu’instance dirigeante du football mondial, la FIFA se doit d’agir en faveur de l’inclusion du plus grand nombre, et notamment des personnes en situation de handicap. La FIFA a élaboré le présent guide afin d’étendre et de renforcer les activités proposées aux personnes en situation de handicap. Il a été conçu pour promouvoir et pérenniser les opportunités et structures de para football dans le monde, ainsi que la participation inclusive et active des personnes en situation de handicap dans tous les aspects du football.