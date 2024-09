Au sein de la division Juridique et Conformité, la FIFA a optimisé sa structure interne en créant le département Intégrité. Sa mission consiste à mettre en œuvre l’initiative intégrité de la FIFA, et ce en établissant des mesures préventives pour protéger les compétitions de la FIFA, en menant des enquêtes préliminaires en lien avec la manipulation de matches et l’intégrité, en scellant divers partenariats afin d’étendre son réseau ainsi qu’en aidant les associations membres et les confédérations à développer leurs propres programmes d’intégrité.