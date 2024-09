Unité antidopage

Que les sportifs y aient recours par peur de l’échec, parce qu’un entraîneur ou un médecin les a mal conseillés, par volonté d’accélérer la récupération ou par simple ignorance, les conséquences du dopage dans le football sont toujours les mêmes. En plus de ruiner leur carrière professionnelle et ternir leur réputation, les sportifs endommagent leur santé mentale et physique pour le reste de leur vie.