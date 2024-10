Bienvenue sur la page du Programme mondial d’intégrité de la FIFA. Consultez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus sur le programme et écouter Gianni Infantino, le Président de la FIFA expliquer l’importance de la promotion et la préservation de l’intégrité des compétitions de football.

Programme mondial d’intégrité de la FIFA | Le Président de la FIFA Gianni Infantino 02:30

La FIFA s’est associée à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pour mettre en œuvre la deuxième édition du Programme mondial d’intégrité de la FIFA, qui vise à protéger le football de la corruption et de la manipulation de matches.

Après une première édition lancée en mars 2021, le programme verra sa deuxième mouture se dérouler de mars 2025 à décembre 2027. Les 211 associations membres de la FIFA recevront ainsi une formation adaptée à leur niveau d’expertise (standard, intermédiaire et avancé), qui leur sera dispensée par un panel d’experts reconnus dans ce domaine, parmi lesquels des spécialistes du droit du football, des délégués de la FIFA et de l’ONUDC, des représentants des principales instances sportives dirigeantes, des professeurs de renom, des arbitres du TAS, d’anciens footballeurs et footballeuses professionnels ainsi que des experts d’entreprises spécialisées dans la détection de manipulations de matches.

Dans un premier temps, les participants suivront des cours en ligne trimestriels afin d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques. S’ensuivra un cours sur site dans le cadre duquel ils mettront en pratique, sous la supervision d’experts, leurs nouvelles connaissances. Cette approche hybride, unique en son genre, garantit une formation complète.

Le Programme mondial d’intégrité de la FIFA a pour but de générer, d’étayer et de diffuser des études de cas, des exemples de bonnes pratiques et des enseignements afin d’améliorer la lutte contre la manipulation de matches dans le football, en veillant à ce que ces ressources contribuent à des interventions préventives efficaces.