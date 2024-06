La FIFA a produit un certain nombre de documents conçus pour aider ses associations membres et les confédérations à développer et à mettre en œuvre leurs propres initiatives intégrité au niveau national et/ou régional.

Certains de ces documents sur l’intégrité peuvent être adaptés sur demande aux besoins et aux enjeux des associations membres et des confédérations (par exemple, le logo et les mécanismes de signalement propres à une association peuvent être insérés dans toutes les affiches sur l’intégrité).

Les supports suivants sont destinés à être utilisés dans le cadre d’un effort plus large visant à promouvoir l’intégrité et à protéger les matches/compétitions de football contre toute manipulation :

Permettre aux associations membres de la FIFA et aux confédérations d’élaborer et de mettre en œuvre leurs propres initiatives intégrité et leur apporter un soutien continu à cet égard est essentiel pour promouvoir l’intégrité et prévenir la manipulation de matches partout dans le monde. C’est pour cette raison que la FIFA a élaboré un guide pratique afin d’aider les associations membres à établir et/ou renforcer leurs initiatives intégrité.

Informations sur la manipulation de matches et les paris dans le football

Ce dépliant contient des informations essentielles sur ce qu’est la manipulation de matches, quels sont les règlements de la FIFA applicables, comment signaler une approche et, enfin, la manière dont les membres de la communauté internationale du football doivent contribuer à protéger l’intégrité du football. Ce dépliant est distribué à tous les joueurs, arbitres et membres des délégations avant toutes les compétitions de la FIFA.

Cette affiche porte sur les questions de manipulation de matches et de corruption, et rappelle le message clé que toute personne impliquée dans le football doit mettre en pratique :

dentifier – Restez vigilant en cas d’approche

Résister – Dites "non" à la manipulation

Rapporter – Faites votre devoir

Cette affiche souligne la règle applicable à toute personne impliquée dans le football en ce qui concerne les paris, jeux ou activités similaires :

Parier sur le football – quel que soit le match, le lieu et le moment – est interdit.