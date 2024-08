Devoir de signalement

Conformément à la réglementation de la FIFA, les associations membres – et en particulier leurs clubs affiliés –, les officiels, les joueurs, les arbitres, les intermédiaires, les agents organisateurs de matches et toute personne élue ou désignée par la FIFA pour une fonction, notamment dans le cadre d’un match, d’une compétition ou de tout autre événement organisé par la FIFA, doit immédiatement signaler à l’instance dirigeante du football mondial toute approche associée à des activités et/ou des informations directement ou indirectement liées à une possible manipulation de match ou de compétition de football.

Que faire ?

Avoir accès à des informations fiables est fondamental dans l’optique de pouvoir enquêter et traiter de manière appropriée toute allégation de manipulation de match. Les témoins directs et les individus ayant accès à des informations de premier ordre qui, par leur fonction, sont particulièrement exposés aux tentatives de manipulation de matches sont les sources d’information les plus précieuses.

S’il est essentiel d’avoir un large réseau d’informateurs, cela ne doit pas se faire au détriment de la protection adéquate des personnes qui prennent un risque en signalant un incident. C’est sur la base de cet engagement et du fait que tous les individus soumis à la réglementation de la FIFA ont le devoir de signaler tout potentiel incident ou approche en lien avec une manipulation de match, que la FIFA a élaboré ces dernières années des mécanismes de signalement fiables et confidentiels.

Tous les rapports soumis via lesdits mécanismes sont directement transmis au département Intégrité de la FIFA. En outre, l’ensemble des informations qu’ils contiennent sont immédiatement traitées avec la plus stricte confidentialité au regard des législations et réglementations applicables.

Mécanisme de signalement confidentiel

La FIFA met à disposition de tout un chacun – en ligne – un système de signalement spécifique et sécurisé afin que tout élément lié à une potentielle manipulation de matches ou à un comportement contraire à l’intégrité puisse être rapporté. Les utilisateurs ont la possibilité d’ajouter de la documentation d’appui et de créer une boîte postale spécifique leur permettant de communiquer anonymement – et sans fournir leur informations personnelles – avec la FIFA.

Hotline intégrité et conformité du CIO