Soutien en matière d’intégrité

Permettre aux associations membres de la FIFA et aux confédérations d’élaborer, de mettre en œuvre et de renforcer leurs initiatives en matière d’intégrité ainsi que de mener des enquêtes est essentiel pour promouvoir l’intégrité et prévenir la manipulation de matches partout dans le monde. Découvrez l’assistance que peut fournir le département Intégrité de la FIFA dans ces domaines et les derniers cas de manipulation de matches qui ont été jugés dans le cadre de procédures où la FIFA était impliquée.