Le didacticiel de formation en ligne à l'intégrité de la FIFA vise à informer les acteurs du football sur les dangers de la manipulation des matchs. Le but est de protéger ainsi l'intégrité des matchs et des compétitions de football dans le monde entier.

Le tutoriel est ouvert à toutes les personnes impliquées directement ou indirectement dans le football qui souhaitent en savoir plus sur l'intégrité et comprendre son importance et son rôle dans le football. Le didacticiel est également disponible pour toutes les associations membres de la FIFA et les six confédérations afin d’être utilisé comme support à leurs propres fins dans le cadre de leurs propres initiatives en matière d’intégrité.