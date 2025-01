Selon l'art. 26 du RSTJ, les affaires relevant de la juridiction du Tribunal du football peuvent faire l'objet d'une médiation. La médiation est une procédure flexible et menée de manière confidentielle lors de laquelle une personne neutre accompagne activement les parties afin d’œuvrer à l’élaboration d’un accord permettant de régler un litige ou un différend. La FIFA offre gratuitement ce service volontaire et confidentiel aux parties et encourage les parties à utiliser cette méthode pour résoudre à l'amiable leurs différends avec d'autres membres de la famille du football. Chaque médiation sera menée par un médiateur désigné dans la liste de médiateurs de la FIFA, conformément aux directives sur la médiation de la FIFA