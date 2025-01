Les premiers bureaux de développement ont vu le jour peu après l’élection de Gianni Infantino à la tête de la FIFA et le lancement du programme Forward en 2016. Les bureaux de Dakar, Johannesbourg, Kuala Lumpur, Auckland, Dubaï, Delhi, Asunción, Panamá et à la Barbade ont ainsi ouvert leurs portes en 2017 et 2018, avant qu’un autre soit mis en place à Kigali en 2022. Les membres du personnel des bureaux régionaux sont originaires des régions dans lesquels ils ou elles travaillent, ce qui leur permet de comprendre la culture, de parler la même langue et de travailler dans le même fuseau horaire que les associations membres avec qui ils ou elles échangent. En conséquence, ces personnes ont une excellente compréhension de la situation footballistique des différentes associations membres. Elles sont dès lors des intermédiaires essentiels entre celles-ci et la FIFA, et permettent à cette dernière de mieux saisir les besoins de ses membres, contribuant ainsi à renforcer le développement du football – de la base à l’élite.