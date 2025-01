La prévention et la protection sont la responsabilité de tous et nous avons tous le devoir de signaler les problèmes, surtout s'ils concernent un enfant ou un adulte vulnérable. La FIFA fournit un système de signalement confidentiel hautement sécurisé sur le Web afin que les individus puissent signaler tout problème de protection. Les utilisateurs peuvent joindre des pièces justificatives et correspondre anonymement avec la FIFA sans révéler d'informations personnelles. La FIFA adopte une approche de tolérance zéro sur le sujet, et toutes les questions soulevées seront traitées conformément à nos règles statutaires, codes de conduite et directives internes. Cependant, si vous pensez qu'un enfant ou un adulte vulnérable peut courir un risque imminent qui nécessiterait une attention urgente immédiate, veuillez contacter les autorités compétentes dans votre pays.