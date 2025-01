Renforcement des capacités, éducation et formation

Conçu par la FIFA et The Open University (OU), le diplôme propose une expérience d’apprentissage à la fois ouverte et exhaustive. Ce nouveau programme éducatif mondial – disponible en anglais, français et espagnol – entend renforcer et professionnaliser les normes de prévention dans le football. Il consistera en cinq cours, dispensés en ligne aux responsables de la prévention (aussi appelés : « apprenants de la FIFA ») des 211 associations membres de la FIFA.