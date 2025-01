Robert Guerin, (1904 - 1906)

Daniel Burley Woolfall, (1906 - 1918)

Jules Rimet, (1921 - 1954)

Rodolphe William Seeldrayers, (1954 - 1955)

Arthur Drewry, (1955 - 1961)

Sir Stanley Rous, (1961 - 1974)

João Havelange (1974 - 1998)

Les 24 années de présidence du Dr João Havelange ont été marquées par des changements considérables, notamment en matière d'expansion et de commercialisation de la Coupe du Monde de la FIFA. Lorsque le Brésilien a quitté son poste en 1998, le nombre de participants a doublé (de 16 à 32). Le principal fait d'armes du mandat de cet ancien nageur et joueur de water-polo olympique est sans doute d'avoir réussi à universaliser le football via de vastes programmes de développement et d'avoir renforcé la présence sur la scène internationale de pays issus des zones asiatique, africaine et CONCACAF, qui n'avaient accueilli qu'une seule Coupe du Monde de la FIFA avant 1974. L'ancien siège social, où à peine douze personnes décidaient du destin du football mondial, a cédé la place à un bâtiment moderne et plus conforme aux responsabilités organisationnelles et commerciales croissantes de la FIFA, qui accueille plus de 110 collaborateurs. Sous son impulsion, la fédération internationale a notamment mis sur pied toute une série de nouvelles compétitions comme les Championnats du Monde U-17 et U-20 à la fin des années 1980 ainsi que la Coupe des Confédérations de la FIFA et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA au début des années 1990.