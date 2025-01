La FIFA mène des enquêtes auprès de ses employés depuis 2016, dans le but d'améliorer le moral du personnel, ainsi que de faire de la FIFA une institution plus forte et un employeur de référence.

La stratégie FIFA 2.0 indique que "la FIFA ne s’est pas contentée de chercher à l’intérieur, elle s’est aussi tournée vers l’extérieur afin de comprendre ses responsabilités envers la société dans son ensemble. En tant qu’institution, la FIFA comprend que, de par sa nature même, elle est intégrée au sein des communautés locales et nationales et touche de nombreux aspects de ces sociétés."

Les communautés déjà soutenues par la Fondation FIFA bénéficient avant tout de l'expertise professionnelle unique des employés. La Fondation FIFA coopère avec des ONG du monde entier qui ont constamment besoin d'aide pour développer différentes activités et assurer leurs tâches quotidiennes. L'impact du bénévolat sur les communautés peut perdurer bien après le départ des travailleurs. Qu'il s'agisse d'économies réalisées grâce aux heures de bénévolat, de partenariats entre organisations ou de services de première nécessité fournis par les bénévoles, les projets d'intérêt communautaire ont un effet mesurable.

La première édition du Programme de bénévolat des employés de la FIFA s'est déroulée au Lesotho en novembre 2019. En collaboration avec la Fondation FIFA, cinq employés ont consacré une partie de leur congé annuel à soutenir l'ONG Kick4Life, qui s'est donné pour mission de changer les vies et les perspectives à long terme de jeunes défavorisés à l'aide d'un vaste éventail d'activités de développement social centrées sur la santé et l'éducation.

Pendant huit jours, les bénévoles ont apporté leur concours à plusieurs projets Kick4Life en prenant part à des tâches pratiques et stratégiques. Ils ont notamment planté des herbes, des arbres et des épinards, mais aussi participé à un atelier de développement. Les activités comprenaient des discussions sur la présence dans les médias sociaux, la numérisation, l'innovation et un projet de collecte de fonds qui contribuera à transformer un terrain de football en très mauvais état en un stade de 2 000 places doté d'une pelouse en gazon artificiel et capable d'accueillir les matches du championnat national.

Ils ont également découvert l'histoire du Lesotho lors de leur randonnée sur le plateau de Thaba Bosiu et se sont plongés dans la culture locale en se promenant sur le marché de Maseru aux étals regorgeant de fruits exotiques, de vêtements et d'objets artisanaux. Les cinq bénévoles sont rentrés chez eux forts d'une nouvelle compréhension du travail sur le terrain de l'ONG et de la FIFA. Ils ont aussi appris à mieux connaître leurs collègues, avec qui ils ont noué des liens solides et fait l'expérience de l'efficacité du travail en équipe.

Bien que la FIFA ait prévu 4 missions de bénévolat en 2020, elle a vu ses plans compromis par la pandémie mondiale. Les besoins des communautés soutenues par la Fondation FIFA n'ont, en revanche, pas diminué, bien au contraire. Pour répondre à la volonté exprimée par le personnel de poursuivre le projet, surtout en ces temps de crise sanitaire, la FIFA et la Fondation FIFA ont créé une édition virtuelle du Programme de bénévolat, qui s'est tenue durant tout le mois de novembre 2020.

Le programme a permis au personnel de prêter main-forte à distance aux communautés dans le besoin, en usant de leurs compétences individuellement ou en équipe.

"Ce programme de bénévolat virtuel n'est pas seulement l'occasion de mettre son expertise au service d'une bonne cause. Il offre aussi la chance de travailler en équipe sur un projet. On apprend à connaître des collègues d'autres divisions avec lesquels on est rarement en contact. Ainsi, on crée des liens et une dynamique qui perdureront au-delà du projet",

commente Kimberly MORRIS, responsable des ressources humaines et des services au sein de la FIFA.

Novembre 2020 a été le tout premier mois de bénévolat à la FIFA. À la demande générale, les activités se sont poursuivies jusqu'au 10 décembre. Des groupes issus de tous les départements de l'organisation ont offert un total de 228 heures pour assister neuf ONG soutenues par la Fondation FIFA dans des projets allant d'un audit gouvernemental à la production de vidéo.

"Aider l'AMPJ à élaborer son plan de communication a été très instructif. Lors de nos appels hebdomadaires, nous avons rapidement réalisé qu'il était possible d'accroître la visibilité de l'organisation et de mettre en valeur le remarquable travail qu'elle effectue auprès des femmes et des filles à travers le football. Nous sommes heureux de l'avoir préparée, d'une certaine manière, à mieux communiquer sur ses événements à l'avenir et nous espérons avoir contribué à perfectionner ses compétences publicitaires. Nous sommes convaincus qu'elle fera bon usage de ce don amplement mérité et nous souhaitons le meilleur à toute la communauté de l'AMPJ."

- Sêgbé PRITCHETT, Geraldine HEINEN et Ségolène VALENTIN

"J'ai fait du bénévolat pour l'association Proyecto Cantera (Mexique) avec deux collègues formidables. Nous avons été ravis de pouvoir l'aider à renforcer sa communauté de donateurs après des recherches et une analyse de marché méticuleuse. Cette collaboration a été une expérience humaine extrêmement enrichissante. Pour moi, c'est cela, le football : la solidarité et la communauté au-delà des frontières."

- Mehdi MERZOUK

"Merci de nous avoir donné la possibilité de faire œuvre utile, nous avons beaucoup appris."