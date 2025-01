Créée en mars 2018, la Fondation FIFA est un organisme indépendant qui a pour objectif d'utiliser le pouvoir du football pour améliorer des vies. La Fondation FIFA entend s'attaquer aux problèmes sociaux qui touchent les jeunes, donner aux femmes et jeunes filles les moyens de jouer au football et d'atteindre leur plein potentiel, réparer ou reconstruire des infrastructures sportives abîmées ou détruites, soutenir l'éducation via le football, et utiliser les plus grandes idoles de la discipline pour diffuser auprès de millions de gens des messages positifs pour un monde plus inclusif. Naturellement, la responsabilité sociale est enracinée au coeur des activités de la Fondation FIFA et pour soutenir cela, les programmes suivants ont été lancés :