En adéquation avec le But n°5 des Objectifs Stratégiques 2023-2027 pour un Football Mondial du Président de la FIFA Gianni Infantino, ces parcours visent à accroître la compétitivité, à réduire les disparités entre les différentes régions du monde à long terme et à garantir qu'au moins 50 clubs et 50 sélections nationales de tous les continents - tant pour le football masculin que pour le football féminin - participent régulièrement à des compétitions de haut niveau.