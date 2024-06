La FIFA a pour volonté de promouvoir le football, protéger son intégrité et le rendre accessible à tous. Sa mission est de développer le jeu, d’améliorer l’expérience footballistique et de bâtir une institution plus forte.

Si vous avez connaissance de comportements contraires à l’éthique, de manipulations de matches ou de cas de dopage parmi les footballeurs, nous vous encourageons à nous en informer immédiatement. Vous pouvez également utiliser cette Le portail de signalement de la FIFA si vous êtes un défenseur des droits humains ou un représentant des médias et si vous considérez que vous avez subi une atteinte à vos droits dans le cadre de votre travail en lien avec les activités de la FIFA.

La FIFA applique une tolérance zéro vis-à-vis de ces pratiques, aussi tous les problèmes soulevés seront-ils traités rapidement conformément à nos dispositions statutaires, nos règles de bonne conduite et nos directives internes. Le portail de signalement de la FIFA vous donne la possibilité de nous signaler tout problème.

Le portail de signalement de la FIFA a été mise au point par un prestataire externe et est sécurisée en vue de préserver votre anonymat. Ainsi, vos commentaires seront traités dans le plus strict anonymat en vertu des lois et règlements applicables.