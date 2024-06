En tant qu’instance gardienne du football, la FIFA s’engage à diffuser le pouvoir positif du football dans le monde entier. Pour cela, elle fixe les normes d’éthique et d’intégrité les plus strictes à l’intention de toutes ses parties prenantes. Le Code de bonne conduite à l’intention des tiers concrétise cet engagement et oriente nos opérations autour d’un ensemble de valeurs clés qui guident nos décisions et nos actions quotidiennes.