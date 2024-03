Le quatrième Sommet de la FIFA sur la Conformité a eu lieu au Costa Rica les 26 et 27 septembre 2022. Il a été l’occasion de tirer les enseignements des défis sans précédents rencontrés les deux années précédentes et de comprendre comment le monde entier, collectivement, s’est construit une nouvelle définition de la "normalité". Alors que le pire de la pandémie de Covid-19 semble derrière nous, de nouvelles approches et manières de penser se sont imposées, plus solides et plus durables.