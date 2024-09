La deuxième édition du Colloque de la FIFA sur le football féminin s’est tenu à Sydney/Gadigal (Australie) les 18 et 19 août 2023, au terme de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, le plus grand événement sportif unidisciplinaire féminin au monde. Lors de ce colloque, les dirigeants du monde du football ont évoqué le développement du football féminin et exposé les meilleures pratiques permettant d’accélérer la croissance du football féminin partout dans le monde.