Le football au service de causes sociales lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™

Unite for Education for All (S’unir en faveur de l’éducation pour tous) – en partenariat avec l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)

"Le football unit le monde, et nos événements internationaux tels que la Coupe du Monde Féminine ont un pouvoir fédérateur unique qui leur permet d’apporter de la joie, de l’enthousiasme et de la passion", a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino. "Mais le football a bien d’autres vertus : il peut mettre en lumière des causes très importantes dans notre société. Après des discussions très ouvertes avec les parties prenantes, dont les associations membres et les joueuses, nous avons décidé de promouvoir plusieurs causes sociales – de l’inclusion à l’égalité des sexes en passant par la paix et la lutte contre la famine ou les violences domestiques – lors des 64 rencontres de la Coupe du Monde Féminine."

Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA, a déclaré : "Il ne s’agit pas seulement de ce qui se passe sur le terrain. Nous nous engageons à exploiter le pouvoir du football comme une force bienfaitrice, et à tirer parti de nos partenariats avec les agences des Nations Unies pour atteindre nos objectifs. Nous devons dire merci. Merci aux joueuses et aux équipes d’apporter leur soutien à ces causes. Ensemble, nous pouvons faire la différence." La Coupe du Monde Féminine 2023 devrait être suivie par plus de deux milliards de personnes à travers la planète, ce qui en fait une plateforme idéale pour sensibiliser le public à d’importantes questions sociales. Chaque message sera diffusé via les brassards de capitaine des équipes, les panneaux à DEL autour du terrain, des drapeaux déployés sur le terrain, les écrans géants des stades et les réseaux sociaux. Les capitaines pourront choisir entre trois options : elles pourront porter le brassard "Football Unites the World" pendant toute la compétition, un brassard avec le thème de leur choix pendant toute la compétition, ou le brassard correspondant au thème du jour de match correspondant.