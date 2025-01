Le pôle de ressources est la base de données publique du programme Qualité de la FIFA, qui a pour but d’approuver des produits qui améliorent le football et protègent les joueurs et joueuses, les clubs et les associations, sous réserve de satisfaire à des exigences de qualité strictes. Les parties prenantes du football trouveront dans le pôle une liste de tous les prestataires détenteurs d’une licence FIFA et des informations détaillées sur les produits, technologies et surfaces certifiés.