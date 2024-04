Le programme exécutif de la FIFA en matière d’arbitrage sportif, dont il s’agit déjà de la quatrième édition, vise non seulement à former les juristes dans le domaine de l’arbitrage sportif, mais surtout à établir un lien indispensable entre la théorie et la pratique ainsi qu’à offrir aux participants, aux arbitres et aux juristes l’occasion d’échanger entre eux. Avec des centaines de litiges traités chaque année, la FIFA est la fédération internationale impliquée dans le plus grand nombre de litiges devant le Tribunal Arbitral du Sport. Ces litiges vont de recours contre ses mesures disciplinaires aux affaires découlant de décisions prises par ses instances juridictionnelles concernant des litiges contractuels ou d’autres décisions adoptées par ses organes exécutifs. Fort du succès des éditions précédentes, le programme exécutif de la FIFA en matière d’arbitrage sportif continuera à avoir lieu chaque année et nous nous appuierons sur notre expérience pour améliorer non seulement le matériel pédagogique, mais aussi l’expérience des participants et participantes. Tous les modules seront en présentiel et auront lieu dans trois sites différents, ce qui permettra aux participants et participantes de vivre une expérience footballistique véritablement enrichissante.