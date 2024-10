Procédure de calcul du classement féminin

Procédure de classement

Méthodologie du Classement Mondial Féminin de la FIFA

Aspects d'ordre Général

Le Classement mondial féminin de la FIFA (WWR) répartit les équipes selon une valeur correspondant á leur force actuelle. L'un des avantages du classement est qu'il permet d'obtenir de nombreuses informations sur la valeur effective du classement (points obtenus) d'une équipe.

Pourquoi un Classement mondial féminin de la FIFA ?

Promotion des matches féminins

Evaluation réaliste: classer chaque équipe á sa place

Analyse statistique du niveau du jeu féminin

Mettre le football féminin et masculin sur le même pied d'égalité

Bases solides: près de 3 000 matches depuis 1971

Bien que ce système comprenne une certaine dose de calculs mathématiques, ceci est inévitable, il est cependant assez facile á comprendre et permet á toutes les parties intéressées de suivre l'évolution des équipes, voire de calculer elles-m?mes le classement. Vu que le premier match remonte á plus de 30 ans (le premier match international féminin reconnu par la FIFA a été disputé le 17 avril 1971 entre la France et les Pays-Bas), il a été possible de saisir et de cataloguer de manière détaillée les données relatives au football féminin international.

Critères décisifs du Classement Mondial Féminin de la FIFA

Résultat du match

á domicile /á l'extérieur, ou sur terrain neutre

Importance du match

Différence entre les équipes dans le classement mondial féminin

Bases de la méthode de classement

La formule de base du Classement mondial féminin est en fait assez simple:

WWR,nouveau = WWR,ancien + ( Actuelle - Pronostiquée )

Le résultat du match d'une équipe est converti en une valeur dite "Actuelle". En appliquant certaines formules, la différence de points (force) devient une valeur "Pronostiquée".

Si la valeur "Actuelle" est meilleure, alors, le nouveau classement mondial (WWR, nouveau) sera plus élevé que l'ancien (WWR, ancien). Ceci est correct, vu que l'équipe aura acquis plus de valeur que ce qui était attendu. L'équipe qui n'aura pas concrétisé son résultat perdra le m?me nombre de points que son adversaire aura engrangé. Le résultat "Pronostiqué" est plus élevé que le résultat "Actuel", ce qui signifie que l'équipe n'aura pas été aussi bonne qu'on l'escomptait.

La conclusion que l'on peut tirer de cette règle de base est que les points attribués á une équipe pour une victoire dépendent de la force de son adversaire. Une victoire sur une équipe extr?mement faible améliore á peine le positionnement dans le classement mondial féminin. En revanche, une victoire obtenue sur une équipe plus forte est récompensée par une nette augmentation de la valeur dans le classement mondial féminin.

Résultat Actuel du Match

Le résultat actuel du match est mentionné dans "le Pourcentage Actuel du Match ", A. Il va de soi que le fait de gagner ou de perdre est le critère le plus important. Cependant, la différence de but et les buts marqués sont également pris en considération.

Match sur terrain neutre ou match á domicile contre match á l'extérieur

Pour corriger la valeur de l'avantage á domicile, les points de l'équipe locale sont renforcés par une valeur "H". En observant les résultats historiques, on s'aperçoit que les performances des équipes sont meilleures á domicile que lorsqu'elles jouent á l'extérieur. L'équipe évoluant á domicile garde 66% des points, alors que la formation adverse rentre chez elle avec 34%. Pour neutraliser cet effet, il convient de corriger en augmentant l'évaluation de l'équipe locale par une valeur de 100 points (correspondant á 64%).

Importance du match

Par rapport á un match amical, les matches de compétition représentent une mesure plus précise pour calculer la force d'une équipe. Cet élément est pris en compte en introduisant le facteur Importance du Match, dit facteur "M", dont la différence maximale entre les compétitions est de facteur quatre.

Différence entre les points attribués

La différence de points entre les deux adversaires est utilisée pour pronostiquer le résultat du match. Pour chaque équipe, le pourcentage du match pronostiqué "P" est exprimé en une valeur comprise entre 0 et 1 en tant que différence entre les points obtenus. Le facteur graduation est choisi de telle manière que la meilleure équipe du monde peut totaliser un nombre de points supérieur á 2 000, alors qu'une équipe débutante peut gagner environ 1 000 points.

Conclusion