Conformément à l'objectif de la FIFA d'accélérer la professionnalisation du football féminin sur et en dehors du terrain, l'équipe de professionnalisation du football féminin a travaillé avec les associations membres pour développer des clubs et des ligues solides et durables. Dans le cadre du Programme de Développement du Football féminin, la FIFA a travaillé individuellement avec les associations membres pour établir des cadres d'octroi de licence aux clubs pour les compétitions de football féminin. Afin de développer une compréhension approfondie du haut niveau, la FIFA s'est engagée à surveiller et à analyser le paysage mondial des clubs et des ligues, en vue de faire évoluer le cadre réglementaire qui entoure le football féminin. Sur la base de ces analyses, la FIFA publie régulièrement de la documentation afin de guider les décisions qui façonnent le développement et la professionnalisation du football féminin.