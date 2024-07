Vue d’ensemble du cadre réglementaire de la FIFA pour protéger les joueuses et entraîneures

Depuis 2020, la FIFA a pris des mesures concrètes pour améliorer son cadre réglementaire et assurer une meilleure protection aux joueuses et entraîneures.

À cet égard, le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ) a été adapté afin de couvrir des sujets clés tels que les congés maternité, parental ou pour adoption, mais aussi les options disponibles et les droits fondamentaux en matière de grossesse, d’allaitement et de santé menstruelle, sans oublier la mise en place de procédures d’enregistrement spéciales. Le soutien offert aux joueuses convoquées en équipe nationale et à leur famille est également abordé.