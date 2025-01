Pas moins de 32 projets d'infrastructures ont été menés au cours des cycles Forward 1.0 et 2.0, sachant que 11 d’entre eux impliquaient la construction ou la rénovation d’un centre technique.

Projets spécifiques

Infrastructure : entretien, amélioration des infrastructures de football existantes ou construction de nouvelles Compétitions : organisation de compétitions nationales dans toutes les catégories d'âge, y compris des activités de football de base et de futsal/beach soccer Développement des capacités : organisation et/ou participation à des initiatives visant à développer les compétences et capacités des participants Soutien aux équipes nationales : initiatives visant à améliorer les performances des équipes nationales de jeunes et de seniors et à couvrir les frais de voyage et d'hébergement. Subventions : aides destinées à soutenir le développement du football Autres projets : divers projets de développement du football

Sélection de récits de l’OFC

La section suivante revient sur les projets et stratégies menés à bien dans le cadre du programme de développement Forward de la FIFA, ainsi que sur les principaux objectifs atteints.

Fidji

La Fédération Fidjienne de Football (FFA) est déterminée à exploiter le potentiel footballistique de l’archipel. C’est dans cette optique qu’a été construit, avec le financement du programme Forward de la FIFA, le nouveau centre de football de Labasa à Vanua Levu, deuxième plus grande île du pays. Le projet de création de ce centre technique dernière génération, le troisième des Fidji, a été soutenu par Roy Krishna, la star locale du ballon rond, natif de Labasa. Ces installations, construites grâce aux fonds du programme Forward, ont coûté plus de USD 2,45 millions. Elles sont la clé de voûte du développement du football aux Fidji où le Programme de développement des talents de la FIFA a été lancé en 2023.

Le centre respecte les normes internationales et dispose d’un dortoir pour 30 personnes, d’un local technique, d’une salle de conférence, de vestiaires, d’un grand espace fonctionnel ainsi que d’un terrain de futsal extérieur que les particuliers peuvent louer. Cette source de revenus supplémentaire permet à la FFA d’atteindre une plus grande autonomie financière pour ses infrastructures. Ce principe s’applique également à la salle de sport bâtie par la fédération en 2019 à l’aide d’un financement de USD 264 800 du programme Forward. Dans ses 233 m2, les joueurs de tous niveaux disposent des meilleurs équipements. L’accès au public offre également à la FFA un complément de revenus et contribue au bien-être et à la santé de la communauté.

Papouasie-nouvelle-guinée

Des fonds Forward ont été utilisés pour soutenir l’équipe nationale féminine de Papouasie-Nouvelle-Guinée dans sa campagne de qualification pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™.

Le projet visait à permettre à la sélection féminine d’être à son plus haut niveau, en particulier lors des barrages intercontinentaux de la compétition. L’objectif était en outre de donner aux joueuses et aux membres de l’encadrement un aperçu de ce qui constitue un environnement de haut niveau ainsi que de leur fournir les outils pour instaurer et maintenir ce type d’environnement.

Les fonds Forward (USD 560 386,60) ont permis à la PNGFA de constituer un encadrement hautement qualifié et de disposer des meilleures installations d’entraînement, sur son territoire comme à l’étranger, afin que son équipe nationale féminine puisse être aussi performante que possible. Grâce à ces fonds, la PNGFA a également pu accroître sa visibilité à l’échelle internationale, se positionner de manière stratégique vis-à-vis de potentiels investisseurs, ainsi que montrer l’importance qu’elle-même et la confédération accordent au football féminin.

Samoa

L’Apia Park est au cœur du projet de la Fédération Samoane de Football (FFS), qui souhaite promouvoir le football aux quatre coins de l’archipel et répondre à l’intérêt croissant observé pour ce sport ces dernières années, à en juger par sa pratique.

Grâce à un financement d’une valeur totale de USD 2 698 348 alloué au titre de de Forward 1.0 et 2.0, et avec l’aide de l’État samoan, la FFS a repris un terrain en friche jouxtant le stade de rugby Apia Park et en a fait le centre névralgique du ballon rond dans l’archipel.

Trois terrains de taille standard – dont un conforme aux normes de la FIFA – et un terrain de futsal couvert, le tout complété par des bureaux, permettent désormais aux équipes locales de s’entraîner régulièrement, alors que 90% d’entre elles ne disposaient jusqu’ici d’aucun site pour cela.

Malgré les difficultés posées par la pandémie et les tempêtes tropicales, le chantier a bien avancé et est actuellement achevé à 80%. Une fois terminé, ce complexe sportif permettra de continuer à développer les compétitions de jeunes et de haut niveau, mais aussi d’accueillir plus d’équipes et donc d’inciter davantage de personnes à pratiquer le football. La FFS sera également en mesure d’accueillir plus souvent des compétitions internationales et des tournois à l’échelle de la confédération, après l’organisation réussie des Jeux du Pacifique en 2007 et 2019.

Salomon (Îles)

La Fédération de Football des Îles Salomon (SIFF) s’est appuyée sur un financement de USD 518 964,54 issu du programme Forward 1.0 pour acheter du matériel et des équipements destinés à son nouveau siège et centre technique. Le contexte est le suivant : en 2019, la SIFF avait signé un protocole d’accord avec le gouvernement des Îles Salomon. Dans ce protocole d’accord, la SIFF s’engageait à céder au gouvernement le terrain sur lequel était construit son ancien siège, dans l’optique de la construction d’un nouveau stade pour l’édition 2023 des Jeux du Pacifique, organisés par les Îles Salomon. En contrepartie, le gouvernement s’engageait à construire un nouveau siège et un centre technique pour la SIFF.

Ce nouveau siège comprend un bâtiment de deux étages, un dortoir, deux terrains de football, un terrain de futsal et un terrain de beach soccer. Les fonds issus du programme Forward ont donc servi à acheter le matériel et les équipements nécessaires pour que ces nouveaux locaux soient pleinement fonctionnels. Il s’agit du mobilier destiné au personnel administratif, aux dortoirs et à la salle de conférence ; de l’installation d’un réseau informatique et d’un système de vidéosurveillance ; de ballons de football et de matériel d’entraînement (poteaux de but, bancs de musculation, etc.) ; d’un groupe électrogène avec abri pour pallier les pannes de courant ; et d’équipements à des fins d’entretien du site (tondeuse autoportée et camionnette). Le nouveau siège de la SIFF devait être achevé en août 2023 et la FIFA veillera à ce qu’il soit pleinement opérationnel pour les Jeux du Pacifique 2023.

Tahiti

Le Festival des Îles est un tournoi annuel organisé depuis 2008 par la Fédération Tahitienne de Football (FTF). Représentatif des différentes cultures insulaires locales, il est devenu l’événement footballistique le plus populaire de Polynésie française. Cette manifestation sportive et culturelle rassemble des milliers de participants, 60% des joueurs étant originaires d’archipels excentrés de la Polynésie. Pendant une semaine, toutes les équipes participent à divers tournois dans les catégories suivantes : football à 11 contre 11, futsal et beach soccer.