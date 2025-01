Dans le cadre de Forward 3.0, la FIFA fournit gratuitement les outils numériques suivants pour la bonne organisation et le bon fonctionnement des bénéficiaires du programme :

LitePlayer de FIFA+, pour la diffusion de contenu par contournement et la diffusion en streaming de contenu en direct et/ou de contenu vidéo à la demande.

le système de régulation national des transferts, pour l’exécution et la régulation des transferts nationaux ;

le système de régulation des transferts internationaux, pour l’exécution et la régulation des transferts internationaux ;

la plateforme FIFA Connect , pour un enregistrement sûr et précis de toutes les parties prenantes du football ;

À cet égard, la FIFA peut apporter son aide dans l’évaluation et la gestion des systèmes et outils numériques que les bénéficiaires utilisent actuellement. Les fonds du programme Forward ne peuvent pas être affectés à l’acquisition d’outils numériques (licences comprises) offrant un service similaire à ceux que la FIFA peut fournir aux bénéficiaires (cf. liste ci-dessus). Le secrétariat général de la FIFA décide de la validation des demandes et de la procédure applicable à la fourniture des outils numériques ainsi que de l’expertise y afférente.