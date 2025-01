Aspects financiers

Pour les associations membres USD 6 millions par association membre pour le cycle quadriennal afin de combler les besoins opérationnels et soutenir les projets de développement ; montant supplémentaire de USD 1 million pour les associations membres aux revenus annuels inférieurs ou égaux à USD 4 millions dans l’optique de couvrir les frais de déplacement de leurs équipes nationales et l’achat d’équipement.

Pour les associations de la zone/région Jusqu’à USD 1 million par an pour les associations régionales/territoriales (versés à la confédération concernée chaque année en janvier), sous réserve que celles-ci soient reconnues par leur confédération et organisent – pour des équipes nationales ou des clubs – au moins une compétition féminine senior, deux compétitions féminines de jeunes et deux compétitions masculines de jeunes.