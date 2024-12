La désignation par acclamation des pays hôtes des éditions 2030 et 2034 de la Coupe du Monde de la FIFA™ marque la fin de procédures de candidature approfondies lancées en octobre 2023 après que le Conseil de la FIFA a proposé, à l’unanimité et avec le soutien des confédérations, une formule s’appuyant sur la volonté de garantir une certaine harmonie et une rotation équitable entre les confédérations dans le cycle d’organisation de la compétition.